شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين منتخب مصر وليبيا بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وليبيا المقامة حاليا، على ستاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر بالتعادل السلبى.

جاءت بداية المباراة هادئة من الطرفين لجس النبض، قبل أن يسيطر منتخب مصر على مجريات المباراة وينجح محمد صلاح وعمر مرموش وعبد الله السعيد فى تهديد مرمى ليبيا لكن دون خطورة حقيقية على المرمى الليبى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم ، محمد الشناوي فى حراسة المرمى، و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفي محمد .

ويتصدر المنتخب الليبى المجموعة السادسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، وهى المجموعة التى تضم المنتخب الوطنى المصرى، بست نقاط من مباراتين بعد الفوز على الجابون وأنجولا.

ويحتل المنتخب الوطنى وصافة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط جمعهما من مباراتين أمام أنجولا والجابون، حيث فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية، بينما يأتى منتخب أنجولا المتذيل فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.







مباراة منتخب مصر وليبيا فى التصفيات المؤهله لكأس العالم (5)