شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عمر مرموش مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، تشكيل منتخب مصر، في مباراته أمام ليبيا وجاء كالتالي: محمد الشناوي و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد.

وفجّر كارلوس كيروش مفاجأة وحيدة فى التشكيل الذى سيخوض به مباراة الفراعنة أمام ليبيا بعد قليل فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، حيث تضمن التشكيل الرسمى والأساسى للفراعنة اسم عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألمانى، وتُوج النجم المصرى الشاب عمر مرموش، مهاجم فريق شتوتجارت، بجائزة أفضل لاعب شاب فى الدوري الألماني، خلال شهر سبتمبر الماضى، بعد الأداء القوى الذى قدمه مع فريقه خلال الشهر الماضى فى المسابقة.

وبدأ عمر مرموش مسيرته في صفوف فريق الشباب بنادي وادي دجلة، وتُوج هدافا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عاما في موسم 2015-2016.

وقاد عمر مرموش فريقه شتوتجارت للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه فريق هوفنهايم ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني على ملعب مرسيدس بنز أرينا، قبل التوقف الدولى لخوض المنتخبات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وسجل المهاجم المصرى صاحب الـ 22 عاما، هدفا خلال 3 مباريات خاضها مع فريقه فى البوندزليجا خلال شهر سبتمبر الماضى.