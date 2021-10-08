شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لا يوجد لاعب يضمن البقاء فى المنتخب عقب استبعاد شريف و أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فضل، لاعب الأهلي سابقا، أن قرار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، باستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبي النادي الأهلي، من مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم، أثر على باقى اللاعبين بالسلب خلال معسكر الفراعنة قائلا: "قرار كيروش باستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من المنتخب جعل جميع اللاعبين تتكهرب".

وأوضح محمد فضل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "هذا القرار سيجعل كل لاعب يخاف على مكانه في المنتخب، ويؤكد أن المدير الفني ليس لديه أي حسابات مع أي لاعب أو أي نادٍ".

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر في مباراته أمام ليبيا، وجاء كالتالي: محمد الشناوي و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد.

يستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول، بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر فيه مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.