مجموعة مصر.. أنجولا تفوز على الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تمكن المنتخب الأنجولي من الفوز على نظيره الجابوني بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، على ستاد 11 نوفمبر بأنجولا.

واستطاع بذلك المنتخب الأنجولي أن يحقق أول 3 نقاط في المجموعة السادسة التي تضم المنتخب المصري، بينما بقى نظيره الجابوني بنقطة واحدة.

وتأخر انطلاق المباراة بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة باختبار فيروس كورونا لمنتخب الجابون، الذي يجب أن يتم تسليم نتيجته إلى حكم ومراقب اللقاء قبل الإنطلاق يتضمن نتيجة كافة العناصر داخل أرض الملعب.

وفقا للتقارير المبدئية فلم يخضع عناصر منتخب الجابون لفحص فيروس كورونا قبل المباراة، وكان لديهم قناعة بإمكانية الاكتفاء بالفحص الذي خضع له الفريق أثناء السفر إلى أنجولا.

وبعد فترة طويلة من التشاور استقر حكم ومراقب المباراة على انطلاقها في تمام السابعة والنصف.

وتقدم المنتخب الأنجولي في النتيجة بالدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق زيني، قبل أن يضيف آري بابل لاعب الإسماعيلي الهدف الثاني لأنجولا في الدقيقة 56.

وقلص أكسل ميي النتيجة لصالح الجابون، في الدقيقة 83، قبل أن يحرز جوناثان بواتو مانانجا هدف ينهي به المباراة في الدقيقة 90+2.

ويلعب المنتخب الجابوني ونظيره الأنجولي مباراة الجولة الرابعة بعد أيام في الجابون.