سلة الأهلي إلى نهائي البطولة العربية على حساب الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تأهل فريق الأهلي لكرة السلة لنهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الأولى منذ 21 عاما، بعد فوز مثير على الإتحاد في نصف النهائي بعد اللجوء إلى وقت إضافي بنتيجة 78-73.

وتقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 16-12، وواصل الفريق الأحمر تفوقه في اللقاء وحسم الثانية لصالحه بنتيجة 35-26.

ووسع فريق الأهلي الفارق في النقاط إلى 16 نقطة خلال أحداث الفترة الثالثة، لكن الاتحاد نجح في تقليل الفارق، لتنتهي الفترة بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 54-42.

واستفاق الاتحاد السكندري في الفترة الرابعة ونجح في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل في الثواني الأخيرة من الفترة بنتيجة 68-68.

ليتم اللجوء إلى وقت إضافي، نجح الأهلي في حسمه لصالحه بنتيجة 78-73.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية غدا السبت في السادسة مساء.

بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الزهراء التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث مساء غدا السبت في الرابعة عصرا.

ويعد أخر نهائي للأهلي في البطولة العربية كان في عام 2000 أمام الجزيرة، وخسر النهائي أنذاك. وبذلك يتأهل الأهلي لنهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الرابعة، حيث تأهل ثلاث مرات من قبل أعوام 91 و99 و2000، ويأمل الفريق الأحمر في الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.