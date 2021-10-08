مباشر حلم المونديال.. مصر 1-0 ليبيا.. صاروخية مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد المحترف الشاب عمر مرموش منتخب مصر لفوز ثمين على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتجدد المواجهة بين مصر وليبيا يوم الإثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام هذه المواجهة في بنغازي.

وكان المنتخب الأنجولي أيضًا فاز على الجابون بهدفين دون رد، ليصبح الترتيب كالتالي في المجموعة السادسة: مصر (7 نقاط) - ليبيا (6 نقاط) - أنجولا (3 نقاط) - الجابون (نقطة).

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 11 شهدت أول تسديدة من جانب المنتخب المصري عن طريق تسديدة من المحترف المصري عمر مرموش لكن تمر بعيدة عن المرمى دون خطورة.

عبد الله السعيد في الدقيقة 15 استغل خطأ من دفاع الفريق الليبي ليصل لمنطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في قدم الفريق المنافس وتتحول لركنية.

في الدقيقة 17، أهدر مصطفى محمد أخطر فرص اللقاء بعد عرضية رائعة من النجم محمد صلاح لكن مهاجم فريق جالاتا سراي مصطفى محمد يفشل في استغلال الفرصة.

أحمد التربي لاعب المنتخب الليبي حاول تحقيق المفاجأة من كرة رأسية في الدقيقة 23 لكن محمد الشناوي يتواجد في المكان المناسب ويتصدى للكرة لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 41 كادت أن تشهد مفاجأة في ملعب "برج العرب" بعد تسديدة من محمد زعبية داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في قدم محمد الشناوي ثم القائم.

في الدقيقة 45 أتيحت فرصة لمحمد صلاح بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس منتخب ليبيا يتألق ويبعد الكرة لركنية.

ومع حلول الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني، سدد عمر مرموش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضع مصر في المقدمة وتصبح النتيجة (1-0).

وكاد عمر مرموش يعيد التسجيل ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 62 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن هذه المرة تصل الكرة سهلة لحارس ليبيا.

وفي الدقيقة 65، حاول المعتصم المصراتي أن يسجل التعادل لمنتخب ليبيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم.

الدقيقة 71 قام أحمد فتوح بعرضية رائعة تصل على رأس مصطفى محمد لكن يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى بعدما تصدى حارس منتخب ليبيا للكرة.

وحاول مصطفى محمد في الدقيقة 91 أن يسجل الهدف الثاني وينهي المباراة بتسديدة خارج منطقة الجزاء لكن حارس المنتخب الليبي يتألق ويبعد الكرة.

تشكيل مصر: محمد الشناوي - أكرم توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - عمرو السولية - محمد النني - عمر مرموش - محمد صلاح - عبد الله السعيد - مصطفى محمد.

تشكيل ليبيا: محمد نشنوش - عبد الله الشريف - سند الورفلي - أحمد التربي - معتصم صبو - محمد المنير - عمر الكوجا - معتصم المصراتي - مؤيد اللافي - محمد صولا - محمد زعبية.