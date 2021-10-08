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التشكيل الرسمي.. مؤيد اللافي يقود هجوم ليبيا أمام مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتليك

أعلن المدير الفني الإسباني للمنتخب الليبي، خافيير كليمنتي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة مساء اليوم الجمعة أمام منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء تشكيل منتخب ليبيا للمباراة كالتالي: محمد نشنوش، عبد الله الشريف، سند الورفلي، أحمد التربي، معتصم صبو، محمد المنير، عمر الكوجا، معتصم المصراتي، مؤيد اللافي، محمد صولا ومحمد زعبية

ويتصدر المنتخب الليبي جدول المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب الوطني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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