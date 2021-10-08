ورقة مفاجأة.. تعرف على تشكيل مصر ضد ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة ليبيا في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وشهد التشكيل الذي سيبدأ به المنتخب المصري تواجد عمر مرموش بصورة أساسية بجوار الثلاثي الهجومي عبد الله السعيد ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وفي سياق متصل، سيشارك محمد الشناوي أساسيًا ليقود حراسة عرين مصر بعدما تعرض للإصابة في تدريبات "الفراعنة" مؤخرًا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري بطريقته المعتادة وهيّ (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - عبد الله السعيد - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد أربع نقاط، في المقابل يتصدر المنتخب الليبي برصيد ست نقاط.