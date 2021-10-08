بالون دور.. صلاح ضمن 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، والتي ضمت 30 لاعبا.

النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي حضر في القائمة، مع الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ممثلان عن إفريقيا والعرب في القائمة.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 29 نوفمبر المقبل في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس في حضور عدد من المرشحين.

المرشحون للجائزة:

رياض محرز (مانشستر سيتي - الجزائر)

نجولو كانتي (تشيلسي - فرنسا)

إرلينج هالاند (بروسيا دورتموند - النرويج)

ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس - إيطاليا)

ماسون ماونت (تشيلسي - إنجلترا)

هاري كين (توتنهام هوتسبير - إنجلترا)

جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - إيطاليا)

كريم بنزيمه (ريال مدريد - فرنسا)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي - إنجلترا)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان - إيطاليا)

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان - الأرجنتين)

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد - البرتغال)

بيدري (برشلونة - إسبانيا)

لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا)

جيورجيو كيليني (يوفنتوس - إيطاليا)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا)

نيمار (باريس سان جيرمان - البرازيل)

روبين دياز (مانشستر سيتي - البرتغال)

لاوتارو مارتينيز (إنترميلان - الأرجنتين)

سيمون كايير (إيه سي ميلان - الدنمارك)

روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ - بولندا)

جورجينيو (تشيلسي - إيطاليا)

محمد صلاح (ليفربول - مصر)

سيزار أزبليكويتا (تشيلسي - إسبانيا)

روميلو لوكاكو (تشيلسي - بلجيكا)

كريستيانور رونالدو (مانشستر يونايتد - البرتغال)

جيرارد مورينو (فياريال - إسبانيا)

فيل فودين (مانشستر سيتي - إنجلترا)

لويس سواريز (أتلتيكو مدريد - أوروجواي)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا)