تصفيات كأس العالم 2022 | تشكيلة الجزائر الأساسية في مباراة اليوم امام النيجر

تعرف على تشكيلة وخطة الجزائر الأساسية في مباراة اليوم امام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تنطلق بداية من الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر، 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مصطفى تشاكر في البلدية.

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة الأولى في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، بجانب النيجر و وبوركينا فاسو و جيبوتي.

وافتتح رجال جمال بلماضي المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز 0/8 على جيبوتي، قبل التعثر في الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو والتعادل 1/1 في المباراة التي أقيمت في مراكش.

وسيلعب جمال بلماضي مباراة اليوم بخطة 4 3 3، وسيبدأ بحارس المرمى المخضرم رايس وهاب مبولحي منذ البداية، وأمامه عيسى ماندي وبدران في محور الدفاع.

وعلى يمين الدفاع، يدفع الناخب الوطني الجزائري باللاعب يوسف عطال منذ البداية، على أن يتواجد محمد فارس على يسار خط الدفاع بدل رامي بن سبعيني المصاب.

وفي وسط الميدان، سيتواجد ودون مفاجآت تذكر، الثلاثي رامز زروقي، و سفيان فيغولي و اسماعيل بناصر منذ البداية في مباراة اليوم أمام النيجر.

وفي المقدمة، سيعتمد مدرب محاربي الصحراء على النجم رياض محرز كجناح أيمن، و سعيد بن رحمة على اليسار، فيما سيعتمد على مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، بدل إسلام سليماني الغير جاهز.

تشكيلة الجزائر الأساسية في مباراة اليوم امام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، بدران، عيسى ماندي، محمد فارس

خط الوسط: رامز زروقي، اسماعيل بناصر، سفيان فيغولي

خط الهجوم: رياض محرز، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح