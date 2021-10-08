اخبار الاهلي .. موسيماني يُرسل لاعب جديد إلى نادي فيوتشر

وافق المدير الفني للنادي الاهلي «بيتسو موسيماني» على رحيل اللاعب الثامن من تشكيلته إلى الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز فريق «فيوتشر إف سي» في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2021 في مصر.

وقال مصدر مقرب من القلعة الحمراء أن موسيماني وافق على إعارة لاعب خط الوسط «العربي بدر» إلى نادي فيوتشر لمدة موسم واحد فقط، بعدما جددت إدارة الاهلي تعاقدها مع صاحب الـ20 عامًا.

ورحب المدرب الجنوب أفريقي بإعارة بدر الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن ايضًا، بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه الأصلي في خط الوسط الدفاعي وايضًا على الجهة اليمنى.

ومن جانبه أكد نادي فيوتشر إف سي توصله لاتفاق رسمي مع الاهلي للتوقيع مع العربي بدر، ليصبح الصفقة الثامنة التي يبرمها الفريق من قلب القلعة الحمراء استعدادًا لمشاركته التاريخية الأولى في الدوري الممتاز 2021/2022.

ونجح فيوتشر في ضم 7 لاعبين من النادي الاهلي في وقت سابق، حيث تعاقد مع مروان محسن بصفة مجانية بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع المارد الأحمر، وناصر ماهر، بالإضافة إلى استعارة سعد سمير، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، محمد عبدالمنعم، وفارس طارق.

جدير بالذكر أن العربي بدر سبق له الخروج من الاهلي معارًا مرة واحدة فقط، وكانت في الموسم الماضي إلى صفوف فريق الجونة وخاض معهم 21 مباراة بجميع المسابقات، وقبل ذلك لعب 5 مباريات فقط مع الفريق الأول للمارد الأحمر، وفشل في تسجيل أو صناعة أي هدف.

صفقات نادي فيوتشر في الميركاتو الصيفي 2021 بحسب موقع transfermarkt العالمي:

1- مروان محسن (مصري – 32 سنة – مهاجم) – شراء نهائي بعد انتهاء عقده مع الاهلي.

2- سعد سمير (مصري – 32 سنة – مدافع) – إعارة من الاهلي.

3- مصطفى البدري (مصري – 24 سنة – جناح) – إعارة من الاهلي.

4- كريم نيدفيد (مصري – 24 سنة – صانع ألعاب) – إعارة من الاهلي.

5- فارس طارق (مصري – 24 سنة – جناح أيمن) – إعارة من الاهلي.

6- محمد عبد المنعم (مصري – 22 سنة – مدافع) – إعارة من الاهلي.

7- ناصر ماهر (مصري – 24 سنة – صانع ألعاب) – شراء نهائي من الاهلي.

8- عربي بدر (مصري – 20 سنة – لاعب وسط) – إعارة من الاهلي.

9- محمد فاروق (مصري – 32 سنة – صانع ألعاب) – شراء نهائي بعد انتهاء عقده مع بيراميدز.

10- طارق طه (مصري – 30 سنة – جناح أيسر) – شراء نهائي من بيراميدز.

11- أحمد عاطف (مصري – 23 سنة – مهاجم) – إعارة من وادي دجلة.

12- محمود مرعي (مصري – 23 سنة – مدافع) – شراء نهائي من وادي دجلة.

13- غانم محمد (مصري – 24 سنة – مدافع) – شراء نهائي من الانتاج الحربي.

14- دياويسى تايلور (غاني – 21 سنة – مهاجم) – شراء نهائي من نادي كارا يونايتد الغاني.

15- عمر سافيولا (مصري – 27 سنة – صانع ألعاب) – شراء نهائي بعد انتهاء عقده مع إنبي.

16- محمود شعبان (مصري – 26 سنة – ظهير أيمن) – شراء نهائي من الاتحاد السكندري.

17- محمود رزق (مصري – 27 سنة – مدافع) – شراء نهائي من الاتحاد السكندري.

18- جوزيف نجويم – (كاميروني – 30 سنة – ظهير أيسر) – شراء نهائي من الجونة.

19- محمود جنش (مصري – 34 سنة – حارس مرمى) – شراء نهائي من الزمالك.