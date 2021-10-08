صفقات نيوكاسل | ما هي الأسماء الثلاثة المرشحة لتكون “صفقة روبينيو” الخاصة بصندوق الاستثمار السعودي؟

يبدو ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، المستقبل مشرقًا في الشمال الشرقي لانجلترا بعد استحواذ بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني على النادي من قبل تحالف تدعمه السعودية، وعلى رأسه أماندا ستافيلي، فمن يكون روبينيو العهد الجديد؟

كانت كرة القدم الإنجليزية في نفس الوضع من قبل، وأبرزها مع مانشستر سيتي في عام 2008، حين استحوذ الشيخ منصور على النادي، وأنفق على الفور، تقريبًا 32.5 مليون جنيه إسترليني على روبينيو القادم من ريال مدريد الاسباني في ذلك الوقت.

ومع إغلاق نافذة الانتقالات حاليًا، لا يمكن أن يقع نيوكاسل يونايتد في نفس المصيدة البرازيلية منذ البداية، لكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في يناير المقبل.

باستخدام رأي وسائل التواصل الاجتماعي كدليل، صنفت صحيفة “ديلي ستار سبورت البريطانية”، اللاعبين الثلاثة الذين تم الترويج لهم على نطاق واسع باسم “توقيع روبينيو” الخاص بالماكبايز، وكانت النتيجة، لاعبين من ريال مدريد وآخر من الغريم برشلونة.

لاعب ريال مدريد إيدين هازارد

لم تنجح الأمور مع إيدين هازارد في ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني صيف 2019، حيث كافح البلجيكي من حيث الشكل واللياقة البدنية، اذ أنه شارك في 51 مباراة فقط مع اللوس بلانكوس منذ بداية موسم 2019-20.

ووفقًا لتقارير مختلفة، يعد لاعب خط الوسط أحد اللاعبين الأعلى أجراً في ريال مدريد، حيث يكسب مبلغ يتراوح ما بين 400 ألف جنيه إسترليني – 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا – أموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل في مكان آخر.

ومع عزم فلورنتينو بيريز على التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الصيف المقبل، لن يكون من المفاجئ رؤية هازارد يفسح المجال للاعب الفرنسي بالانتقال إلى نيوكاسل.

ولا توجد العديد من الأندية التي يمكنها شراء اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مع استمرار عقده مع ريال مدريد، لكن نيوكاسل أصبح الآن واحدًا من القلائل الذين بإمكانهم الاقتراب من البلجيكي.

لاعب ريال مدريد جاريث بيل

على عكس هازارد، لن يكلف جاريث بيل شيئًا لنيوكاسل للتوقيع الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد الويلزي في يونيو مما يعني أنه سيكون متاحًا مجانًا.

وستكون هذه أخبارًا على آذان أماندا ستافيلي، التي اقترحت أن إدراك إمكانات النادي قد يستغرق وقتًا وقد لا ينطوي على صرف الأموال على رسوم نقل ضخمة على الفور.

وسيحصل بيل على أجر مرتفع، ولكن بعد فوزه بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، فهو نوع من الصفقات التي يمكن أن تساعد في وضع نظام جديد على الخريطة.

لاعب برشلونة فيليب كوتينيو

اكتب الكلمتين “كوتينيو” و “نيوكاسل” في شريط بحث على تويتر، وشاهد ما سيحدث.

دعنا نقول فقط أن الكثير من مشجعي كرة القدم يعتقدون أنه سيكون أول توقيع كبير في العهد السعودي.

وقال أحدهم: “ما نقوله إن أول توقيع لنيوكاسل هو إذن؟ أنا ذاهب إلى كوتينيو.” وأضاف آخر: “إن نيوكاسل بحاجة للتعاقد مع لاعب برازيلي لبدء الأمور. لا يمكن أن يكون جيدًا على الرغم من ذلك. يبدو كوتينيو مثاليًا. كوّن فريقًا مرحًا من حوله.”

في الحقيقة، لا يتوافق كوتينيو فقط مع المعايير البرازيلية، فقد مرت أكثر من أربع سنوات منذ آخر مرة شاهد فيها المشجعون أفضل ما لديه، وهو يقترب من 30 عامًا.

بالنظر إلى مشاكل برشلونة المالية، وثروة نيوكاسل المكتشفة حديثًا ووضع عقد اللاعب نفسه – لم يتبق له سوى أقل من موسمين في عقده الحالي – فلن يكون مفاجئًا على الإطلاق أن نرى كوتينيو يلعب في الشمال الشرقي.