رئيس برشلونة تمنّى لو أنّ ميسي عرض اللعب "مجاناً" ولم يغادر النادي

أقرّ رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا الجمعة أنه كان يأمل في أن يبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كاتالونيا ويعرض فكرة أن يلعب مجانًا مع الفريق، قبل مغادرته إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



انضم ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية في آب/أغسطس الماضي بعدما قرّر برشلونة عدم تجديد عقده نظرًا لقوانين رابطة الدوري الإسباني الجديدة المتعلقة بسقف الرواتب.



قال لابورتا في حديث مع إذاعة "راك 1" إنه "أتى وقت كان واضحًا للطرفين أن الأمور باتت مستحيلة. كانت هناك خيبة أمل من الجانبين".



وتابع "أملتُ في أن يبدّل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانًا. لأحببتُ ذلك لو حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب بمكانة ميسي القيام بذلك".



كرّر لابورتا أن الوضع المالي السيئ للنادي حال دون إمكانية المحافظة على ميسي بالشروط ذاتها.



سجل برشلونة خسائر بلغت 481 مليون يورو (556 مليون دولار) الموسم الماضي، وبلغ إجمالي الدين 1.35 مليار يورو.



قال لابورتا "حصلنا على نتائج التدقيق (الأربعاء) وكان الاستثمار في ليو ليعرّضنا للخطر"، مشيرًا أيضًا إلى أن برشلونة قد يوقّع على صفقة مع صندوق الاستثمار "سي في سي كابيتال بارتنرز".



أبلغت رابطة الدوري برشلونة في آب/أغسطس الماضي أن بإمكانه الإبقاء على ميسي إذا وافق النادي على صفقة تقضي ببيع الدوري 10 في المئة من حقوقه التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالبث التلفزيوني، لمدة خمسين عاماً مقابل 2.7 مليار يورو. إلا أن أندية برشلونة، ريال مدريد وأتلتيك بلباو رفضت هذا العرض.



شرح لابورتا "لسنا بحاجة إلى المزيد من الديون. أتفهم أن أندية الدوري الإسباني تعاني. لم نستبعد أنفسنا من هذه العملية ولكن يتعين عليهم تغييرها. إنهم يحاولون إعادة صياغة الصفقة".





المصدر: فرانس برس