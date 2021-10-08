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بينهم صلاح ومحرز.. إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

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المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.
 
ونشرت "فرانس فوتبول" أسماء المرشحين بشكل متسلسل -5 مرشحين في كل مرة- لإضافة عنصر التشويق.
 
وتضم قائمة المرشحين 30 لاعبا جرى اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم، قبل تقليصها للقائمة المختصرة النهائية التي ستضم 3 لاعبين لاختيار أحدهم للتتويج بالكرة الذهبية التي يعد الأرجنتيني ليونيل أكثر المتوجين بها برصيد 6 كرات، يليه البرتغالي (5 كرات).
 

وفيما يلي قائمة المرشحين للكرة الذهبية:

1- إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

2- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

3- جيانلويغي دوناروما (باريس سان جيرمان).

4- كليان مبابي (باريس سان جيرمان).

5- (باريس سان جيرمان).

6- محمد صلاح ().

7- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

8- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

9- كريم بنزيمة ().

10- لوكا مودريتش (ريال مدريد).

11- جيرارد مورينو (فيا ريال).

12- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

13- بيدري ().

14- جورجينيو (تشلسي).

15- روميلو لوكاكو (تشلسي).

16- نغولو كانتي (تشلسي).

17- ماسون ماونت (تشلسي).

18- سيزار أزبيليكويتا (تشلسي).

19- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس).

20- جورجيو كيلليني (يوفنتوس).

21- رياض محرز (مانشستر سيتي).

22- فيل فودين (مانشستر سيتي).

23- رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

24- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

25- روبن دياز (مانشستر سيتي).

26- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

27- هاري كين (توتنهام).

28- نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

29- لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

30- سيمون كيير (ميلان).
 
 
المصدر: الصحافة الفرنسية

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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