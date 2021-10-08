بينهم صلاح ومحرز.. إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية في 2021

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.
ونشرت "فرانس فوتبول" أسماء المرشحين بشكل متسلسل -5 مرشحين في كل مرة- لإضافة عنصر التشويق.
وتضم قائمة المرشحين 30 لاعبا جرى اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم، قبل تقليصها للقائمة المختصرة النهائية التي ستضم 3 لاعبين لاختيار أحدهم للتتويج بالكرة الذهبية التي يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر المتوجين بها برصيد 6 كرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 كرات).
وفيما يلي قائمة المرشحين للكرة الذهبية:
1- إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند).
2- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).
3- جيانلويغي دوناروما (باريس سان جيرمان).
4- كليان مبابي (باريس سان جيرمان).
5- نيمار (باريس سان جيرمان).
6- محمد صلاح (ليفربول).
7- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).
8- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).
9- كريم بنزيمة (ريال مدريد).
10- لوكا مودريتش (ريال مدريد).
11- جيرارد مورينو (فيا ريال).
12- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).
13- بيدري (برشلونة).
14- جورجينيو (تشلسي).
15- روميلو لوكاكو (تشلسي).
16- نغولو كانتي (تشلسي).
17- ماسون ماونت (تشلسي).
18- سيزار أزبيليكويتا (تشلسي).
19- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس).
20- جورجيو كيلليني (يوفنتوس).
21- رياض محرز (مانشستر سيتي).
22- فيل فودين (مانشستر سيتي).
23- رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).
24- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
25- روبن دياز (مانشستر سيتي).
26- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).
27- هاري كين (توتنهام).
28- نيكولو باريلا (إنتر ميلان).
29- لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).
30- سيمون كيير (ميلان).
المصدر: الصحافة الفرنسية