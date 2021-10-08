فوز قاتل للأردن على منتخبنا الأولمبي في بطولة غرب آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق منتخب الأردن مساء اليوم الجمعة، فوزا مهما على منتخبنا الوطني (2-1)، ضمن المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، والمقامة في السعودية.



وسجل هدفي الأردن عبد الله عوض بالدقيقة 35 من ضربة جزاء، ومحمد عبد المطلب بالدقيقة 88، فيما أحرز لليمن عمر الداهي (40).



وتصدر منتخب الأردن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، مقابل 4 لليمن، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة لقاء عُمان (4 نقاط) والكويت (نقطة واحدة)، التي تجرى في وقت لاحق اليوم، لتحديد هوية المتأهلين.



وحسب تعليمات البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الثلاث، بالإضافة إلى أفضل ثانٍ إلى نصف النهائي.



وبالعودة إلى مجريات المباراة فقد فرض منتخب الأردن أفضليته الميدانية منذ البداية، معولا على انطلاقات خالد زكريا وإبراهيم سعادة وخالد صياحين وعمر هاي وأمين الشناينة، الذين شكلوا محور بناء العمليات الهجومية وإمداد رأس الحربة خالد عوض بكرات نموذجية.



وأطلق عمر هاني تسديدة قوية تألق حارس منتخبنا الوطني أسامة حيدر في التصدي لها بالوقت المناسب.



ومع تواصل ضغط الأردن ومبالغة منافسه اليمني في الدفاع، انفرد عبد الله عوض بالمرمى وتعرض للإعاقة من الحارس ليحتسم الحكم ضربة جزاء نفذها عوض بنجاح في الدقيقة 35.



وحاول منتخب الأردن المحافظة على تقدمه، لكن منتخبنا الوطني لم يتأخر في تعديل النتيجة من ضربة حرة مباشرة، أخفق الجعيدي في التقاطها بيديه، لتصل إلى عمر الداهي الذي سددها بقوة داخل الشباك في الدقيقة 40.



ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث اجتهد منتخب الأردن في البحث عن منافذ تقوده لشباك أسامة حيدر، لكن الترسانة الدفاعية لمنافسه حالت دون ذلك.



وأجرى أحمد هايل، مدرب الأردن، سلسلة تبديلات بهدف تنشيط القدرات الهجومية، فدفع بمحمد عبد المطلب الذي شكل خطورة واضحة على مرمى اليمن.



وفي الدقيقة 88، تسلم عبد المطلب كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها بقوة على يسار أسامة حيدر، معلنا فوز الأردن بنتيجة "2-1".

المصدر: موقع كورة