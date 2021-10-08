الامارات | منتخب الإمارات الأولمبي يخسر أمام فلسطين.. ويودع بطولة غرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات الأولمبي يخسر أمام فلسطين.. ويودع بطولة غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الإماراتي الأولمبي أمام منتخب فلسطين بهدف وحيد في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للدور الأول لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً ، وذلك لحساب المجموعة الثانية.

واختتم المنتخب الإماراتي مشاركته في البطولة بعد توقف رصيده عند 3 نقاط خلف منتخب العراق الذي يخوض مباراة الجولة الثالثة اليوم أمام منتخب لبنان، ومنتخب فلسطين ولكل منهما 6 نقاط، ليفقد حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.



وتُعد مشاركة الأبيض الأولمبي في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً محطة تحضيرية مهمة للمنتخب قبيل خوضه استحقاقاته الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022 والتي تستضيفها الدولة في أكتوبر الجاري، وتعطى فرصة للجهاز الفني والإداري للتقييم الفني والوقوف على أداء المنتخب خلال مباريات البطولة ومعالجة كافة الجوانب السلبية والعمل على تعزيز الإيجابيات.

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