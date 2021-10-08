مدرب منتخب الإمارات يرفض تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة أمام إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

رفض مدرب منتخب الإمارات، الهولندي بيرت فان مارفيك، تحميل لاعبيه مسؤولية الخسارة أمام ضيفه الإيراني 0-1، أمس الخميس، في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.



وخسر منتخب الإمارات 0-1 على أرضه أمام إيران، ليظل دون انتصارات في المجموعة الأولى من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل.

وقال فان مارفيك في تصريحات أبرزها حساب الاتحاد الإماراتي للعبة على تويتر: ”لا يمكن توجيه اللوم للاعبين على الخسارة وتحميلهم مسؤوليتها؛ لأن المباراة كانت أمام منتخب قوي يحتل المركز 26 عالمياً، ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أوروبا“.