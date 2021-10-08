لابورتا: برشلونة سيترك ملعب الكامب نو لمدة عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، أنه عندما تبدأ أعمال إعادة تصميم ملعب كامب نو، فإن الفريق الأول ”سيلعب لمدة عام على أقصى تقدير على ملعب يوهان كرويف، الذي سيتسع لـ 40 أو 50 ألف مشجع“ خلال مقابلة أجراها، اليوم الجمعة، في برنامج إذاعي كتالوني.



وأضاف: ”إذا سمح لنا أعضاء الجمعية العمومية (في 17 أكتوبر) بالعمل للحصول على الأموال المطلوبة، نود أن نبدأ الأعمال، الصيف المقبل، ونفكر في عدة احتمالات، لكن الأوفر حظاً هو استاد يوهان كرويف، وسينتهي العمل في نو كامب نو في غضون 3 أو 4 سنوات، وسيضم 110 آلاف متفرج“.

ووفقًا لرئيس برشلونة، فإن إسباي بارسا (Espai Barça) ”مشروع حيوي لاستمرارية النادي، حيث إن إنشاء ملعب جديد ومعسكرات تدريب (Campus Barça) سيوفر دخلًا جديدًا للنادي“.