بث مباشر لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.. و"كيروش" يفاجئ الجميع بتشكيل مختلف

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، تشكيل الفراعنة في المباراة التي تجمعه مع ضيفه الليبي، على ستاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

ويدفع كيروش في المباراة بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، بعد حسم الخلاف الذي شهدته الساعات الماضية بين أعضاء الجهاز الفني حول الحارس الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر في مواجهة ليبيا، كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، ومحمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، عبد الله السعيد، وعمر مرموش،

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد بسام، ياسر إبراهيم، باهر المحمدي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، طارق حامد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا.

تشكيل منتخب ليبيا في مواجهة مصر



على الجانب الآخر، يدفع الإسباني خافيير كليمينتي، المدير الفني للمنتخب الليبي، في تشكيل المنتخب بكلًا من

وجاء تشكيل منتخب ليبيا كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

‏الدفاع: معتصم صبو، أحمد التربي، سند الورفلي، محمد المنير، عبد الله شريف.

‏الوسط: محمد التهامي، معتصم المصراتي، محمد صولة، مؤيد اللافي‏.

الهجوم: محمد زعبية

ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات

ويحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 6 نقاط من الفوز على ملعبه على الجابون بهدفين لهدف، ثم الفوز على أنجولا خارج الديار بهدف نظيف، على الجانب الآخر، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، من الفوز في ملعبه على أنجولا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في الجابون مع منتخبها بهدف لمثله.

ويسعى كل فريق إلى الفوز في هذه المباراة للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للدور النهائي من التصفيات الإفريقية، ويتأهل الأول فقط من كل مجموعة لهذا الدور.