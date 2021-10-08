شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر وليبيا فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى تقام على استاد برج العرب بدون جمهور.

ويضم تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفي محمد .

ويتصدر المنتخب الليبى المجموعة السادسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، وهى المجموعة التى تضم المنتخب الوطنى المصرى، بست نقاط من مباراتين بعد الفوز على الجابون وأنجولا.

ويحتل المنتخب الوطنى وصافة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط جمعهما من مباراتين أمام أنجولا والجابون، حيث فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية، بينما يأتى منتخب أنجولا المتذيل فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.