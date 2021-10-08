شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: كنت أفضّل مشاركة رمضان صبحى على حساب "مرموش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عماد متعب، مهاجم منتخب مصر السابق، بأنه كان يفضل مشاركة رمضان صبحى على حساب عمر مرموش في تشكيل الفراعنة أمام ليبيا، عقب تألق رمضان في المباراة الودية أمام ليبيريا.

وأضاف عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أنه يخشى مشاركة عمر مرموش في التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام ليبيا؛ بسبب قلة خبرة اللاعب الدولية والانضمام لأول مرة إلى الفراعنة، قائلا: "رمضان صبحي كان يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للمنتخب على حساب عمر مرموش، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز في مباراة ليبيريا الودية الأخيرة، وعمر مرموش لاعب مميز، ولكنه جديد على المنتخب والجمهور، لذلك كنت أُفضّل أن لا يتم الدفع به من بداية المباراة؛ لأن ظروف المباراة من الممكن أن لا تساعده، وأخشى أن لا تساعده الظروف ويكون انطباع الجمهور عنه سيئا".

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر في مباراته أمام ليبيا وجاء كالتالي: محمد الشناوي و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد.

يستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.