شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين الحضرى والشناوى قبل مواجهة مصر وليبيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر فى وصلة هزار مع محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب، أثناء مران المنتخب قبل أنطلاق مباراة الفراعنة أمام ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم العالم التي تستضيفها قطر 2022 .

و أعلن البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر في مباراته أمام ليبيا وجاء كالتالي :محمد الشناوي و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفي محمد .

يستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.