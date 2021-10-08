الأهلي يفوز على الاتحاد ويصعد لنهائى البطولة العربية لكرة السلة

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الاهلى لكرة السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 78/73 بنصف نهائي البطولة العربية التى يستضيفها زعيم الثغر.

وبذلك صعد الأهلي لنهائي البطولة والمقرر له غدا، حيث يلتقي مع الكويت الكويتي.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد بنهاية المباراة بنتيجة 68:68، وتم اللجوء إلى فترة إضافية أسفرت عن صعود الاهلى للنهائي.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على بيروت اللبناني بربع النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري بالفوز على الوكرة القطرى.

وحسم الكويت الكويتي التأهل إلى نهائي المنافسات.

وتعرض أحمد حمدي، لاعب فريق النادي الأهلي، لإصابة في الرأس خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي تقام بينهما الآن في نصف نهائي البطولة العربية للاندية لكرة السلة رقم 33.

وقد تعرض اللاعب للإصابة بجرح في الرأس إستلزم معه خضوعه لبعض الغرز الطبية، وعاد للملعب لاستكمال المباراة مع فريقه..