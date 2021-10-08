شكرا لقرائتكم خبر عن استوديو تحليلى لـ"سيتى كلوب" العبور لمباراة منتخب مصر وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مقر نادى سيتى كلوب فرع العبور، الاستوديو التحليلى لقنوات أون تايم سبورتس لمباراة منتخب مصر أمام ليبيا التى تنطلق بعد قليل فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تواجد الثنائى تامر صقر لاعب الأهلى السابق وجمال حمزة نجم الزمالك السابق فى الاستوديو.

وقدم الاستوديو التحليلى من نادى سيتى كلوب وتحديدًا فرع سيتى كلوب العبور الإعلامى محمد غانم، وأكد تامر صقر أن التشكيل الذى أعلنه كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر يعتبر هو الأفضل والأنسب للمباراة، ولكن لم يمكن أن نحدد طريقة لعب الفراعنة سواء 4 - 2- 3 -1 أو 4 - 3 -3 إلا مع انطلاق المباراة ومشاهدة تحركات الللاعبين.

أضاف صقر أن كيروش ربما فضل الإستعانة بطارق حامد فى مباراة الإياب أمام ليبيا الاثنين المقبل، وهو قرار جيد منه كما أن منتخب مصر يمتلك دكة بدلاء قوية.

بينما أكد جمال حمزة أن منتخب مصر هو الأفضل نظريا ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة وفى مقدمتهم محمد صلاح، ولكن يبقى الأداء داخل الملعب وترجمة فكر الجهاز الفنى على أرض الملعب من أجل تحقيق الفوز وهو الأهم اليوم من أجل تصدر المجموعة.

وأضاف حمزة أن البدء بعمر مرموش يعتبر مغامرة من كيروش نظرا لصعوبة الانسجام بينه وبين اللاعبين، كما أن هناك تشابه فى الأداء بين الننى وعمرو السولية فى وسط الملعب ولكن لا يمكن أن ننتقد ذلك الا بعد مشاهدة المباراة.