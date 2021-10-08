شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة فريق غزل المحلة موسم 2021 / 2022 عقب إبرام 17 صفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة قائمة فريقه النهائية، للموسم 2021/2022، بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية، وضمَّت القائمة ثمانية وعشرين لاعبًا، هم:

محمود رضا ، عمرو شعبان، ومحمود الحضري لمركز حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمد فتح الله، معاذ الحناوي، خالد سامي، محمد عبد الرازق "بازوكا"، هاني عادل، السيد الشبراوي، يحيى حامد، محمود علاء، إيهاب سمير، ومصطفى العش.

وضم خط الوسط كلا من: خالد الإخميمي، إبراهيم صلاح، بسام ماهر، أشرف السيد، حميد ماو، أحمد السيد، أحمد الشيخ، أحمد عفيفي، وليد مصطفى، هشام عادل، إبراهيم كونيه، باولين فوافي، ومحمد غلوش.

أما في خط الهجوم فضم اللاعبين: ماليك توريه وأحمد غنيم.

بينما تم قيد ثلاثة لاعبين من مواليد 99 من الخمسة المصرح بهم بخلاف قائمة الثلاثين لكل فريق، وهم: أحمد النادري، محمد عبد القادر، وعبده يحيى.

وتضم القائمة التي أعلن عنها النادي أيضًا ثلاثة لاعبين من فريق 2001، تم تصعيدهم للعب مع الفريق الأول، وهم: عبد الرحمن عاطف، أمير إسماعيل، وحسام حسن.

كان غزل المحلة قد خاض مفاوضات ماراثونية في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد منتصف ليلة أمس، حيث نجح في ضم ثلاثي جديد للفريق، هم: أحمد عفيفي من الإنتاج الحربي، وإيهاب سمير من طنطا، وأحمد غنيم مهاجم سيراميكا كليوباترا.

بهذا يتبقى لفريق غزل المحلة مكانان شاغران في القائمة، يحق له أن يضيفهما لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة، يناير المقبل، بخلاف العدد المسموح به للاستبدال.

يذكر أن الفريق قد ضم 17 صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا العام.