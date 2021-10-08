شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة مصر وليبيا يعاين استاد برج العرب قبل انطلاق المباراة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طاقم تحكيم مباراة مصر وليبيا، بقيادة البوروندى باسيفيك مانا، على معاينة استاد برج العرب، قبل مواجهة المنتخبين في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر في مباراته أمام ليبيا وجاء كالتالي: محمد الشناوي و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول، بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.

وواجه المنتخب الوطنى نظيره الليبى في 21 مباراة سابقة، 6 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و 4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية، ومباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، و6 مباريات ودية بين المنتخبين.

وحقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادلات، و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية.