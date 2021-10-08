شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حكام مباراة مصر وليبيا يعاينون ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وليبيا بمعاينة ملعب برج العرب قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم التي تستضيفها قطر 2022.

وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين باسيفيك مانا من بوروندي لإدارة مباراة مصر وليبيا ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبوروندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من إريتريا.

كما أعلن FIFA تعيين طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة ليبيا ومصر يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة نفسها.

ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكم ساحة، ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكما رابعا يراقب الحكام هشام قيراط من تونس ويراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.

كان البوروندي ‏باسيفيك ندابيها وينمانا قد أدار مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخيرة، بين الأهلي أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. ‏باسيفيك من مواليد 1985 (36 سنة)، بدأ التحكيم الدولي عام 2013، وشارك فى إدارة مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019 التى أقيمت بمصر.

ويستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.