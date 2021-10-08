الامارات | عراك بين رياض محرز ويوسف عطال في تدريب المنتخب الجزائري (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عراك بين رياض محرز ويوسف عطال في تدريب المنتخب الجزائري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من تدريبات المنتخب الجزائري خلال المعسكر الاستعدادي للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يظهر خلاله نجم مانشستر سيتي رياض محرز في عراك بدا أنه ودي مع زميله يوسف عطال.

وكشف الفيديو عن قيام أحد اللاعبين بالتدخل لفض النزاع بعدما ظن بأن العراك حقيقي لكن ابتسامات محرز لاحقاً أثبتت أنه كان ودياً على اللرغم من أنه أسقط العطال أرضاً، في وقت كان بقية اللاعبين منشغلين في التدريبات استعداداً لمباراة الجزائر مع منتخب النيجر اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى للجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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