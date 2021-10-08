«كارتيرون» يكشف أسباب رحيل «جنش».. ويؤكد: أبو جبل اختيارى الأول.. ومواجهة الأهلي أسهل من أى منافس

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، سبب موافقته على إعارة جنش حارس الفريق الأبيض.

وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: لا نكسب الحرب بلاعبين ضعاف الشخصية ولكن بلاعبين يقاتلون على الملعب، وأهتم بالجانب النفسى للاعبين، لم نكن نستطيع أن نبدأ الموسم ولدينا حارس متميز والبقية كمالة عدد، كان يجب أن يكون لدينا منافسة قوية والأفضل هو من يلعب".

وأضاف: "نحن بشر ولدينا لحظات صعبة ويوجد الكثير من الضغوط ويجب أن نقبل الكثير من المواقف، ولكن في هذه اللحظة كان يجب أن أتخذ القرار ولم يكن سهل علي ذلك، اخترت أبو جبل ثم عواد للبقاء وأن تبدأ الموسم وليس لديك قاعدة حراسة مرمى قوية كأنك تركت باب منزلك مفتوحا".

وعن كواليس أزمته مع جنش في نهاية الموسم الماضى قال كارتيرون: "هذا سيبقى بينى وبين جنش كنت لاعبا من قبل وكان لدى ردود أفعال أيضاً، يجب أن نبدأ الموسم الجديد ولدينا ثلاث أو أربع حراس مميزين، ولا يجب أن نتشتت فى الصراع بين حراس المرمى ونترك مهمة أن يكون لدينا حراس جيدين".

وأضاف عن سبب إعارة محمد صبحى: "صبحى لم يكن اختيارى الأول وتناقشت معه ولم يشعر بنفسه لأنه يعتقد أن المنافسة ليست في صالحة وشعر أنه لن يكون صاحب المكان الأول وكان يبحث عن مكان يكون فيه لاعباً أساسياً واحترمت رغبته، كنت باحتياج لحارس إضافى لكنى قبلت رغبة اللاعب ويجب ألا ننسى أن تلك الإعارات توفر مقابلا ماديا".

وواصل: "محمد أبو جبل هو اختيارى الأول الآن نعم، أنهى الموسم وهو الحارس الأول والآن هو مع المنتخب الوطنى وأن في قمة السعادة بمستوى أبو جبل، وأبو جبل لديه كل المؤهلات أن يصبح رقم واحد ويوجد منافسة رائعة بينه وبين الشناوى والمنافسة تعود لصالح المنتخب، الشناوى له شخصية قوية في بعض الأحيان يواجه ظروف صعبة لكن شخصيته قوية".

يرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض يجب أن يشارك في البطولة العربية نظراً لقيمة جوائزها المادية، وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: "كنا نستطيع الفوز على الأهلى بالدورى لكننا كنا في فترة صعبة جداً لأننى كنت لعبت أسابيع قليلة مع الفريق بعد عودتى إلى القاهرة، ولا بد من مشاركة الزمالك في البطولة العربية لقيمة جوائزها المادية والرجاء حصل على 6 ملايين دولار بعد تتويجه باللقب".

وأضاف كارتيرون فى تصريحات له مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "كنت في مناقشات مستمرة مع اللاعبين وكرست كل وقتى للتعامل ذهنياً مع اللاعبين، وكنت أتعرف عليهم وعلى أفكارهم، والنتيجة كانت عادلة، كان لديهم الكثير من المشاكل وكانوا محبطين لخسارة نهائى أفريقيا، وكان على العمل ذهنياً ونفسياً ولدراسة الخصوم".

وواصل: "أنا عنصر من هذه المنظومة وأؤكد لكم أننى محظوظ ليكون لدى لاعبين بهذه القدرات وأنا خلفهم وفى بعض الأوقات كان البعض يتحدثون بأن الزمالك استسلم لعدم الفوز بالدورى، ولكن كان هدفنا اللقب وأن ننسى الماضى وكل الإحصائيات السابقة، وكان يجب التحدث مع اللاعبين بعد كل مباراة وأن نرسل رسالة لخصومنا بأننا لن نتنازل عن اللقب، وهذه رسالتنا للمنافسين أننا لن نتنازل عن أى بطولة".

وأكمل كارتيرون: "دائماً نتعرض للتشكيك بعد كل هزيمة وهذا يشكل ضغوط كبيرة علينا، وقدر الزمالك أن يكون على دراية بجميع المنافسين، بكل شرف بالنسبة لى جميع الخصوم في كأس مصر متساويين لأن هدفى الفوز بالكأس، كل فريق له استراتيجيته وعيوبه، بيراميدز فريق خطر جداً لديه لاعبون موهوبون ومدرب رائع وأسهل مباراة ستكون أمام الأهلى لأن التخطيط لها واضح، وندرس الأهلى جيدا".

واختتم: "الأهلى له هوية خاصة به من الناحية التكتيكية وليس بوسع الفرق الأخرى استيعاب تلك الخطط والهوية رغم أنهم يلعبون أمامه منذ سنوات طويلة، وهذا الموسم سيكون صعبا، وموسيمانى مدرب رائع وبطولاته مع الأهلى تتحدث عنه"