رسميا.. صلاح ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الجمعة عن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية، 2021.

وجاء على رأس القائمة المبدئية للمرشحين للجائزة، الثنائي العربي محمد صلاح ورياض محرز.

وضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة البالون دور 2021 كلا من:

محمد صلاح

سيزار أزبيليكويتا

باريلا

كريم بنزيما

بونوتشي

دى بروين

كيلينى

كريستيانو رونالدو

روبن دياز

دوناروما

برونو فيرنانديز

فيل فودين

إيرلينج هالاند

جورجينيو

كانتى

هارى كين

سيمون كاير

روبرت ليفاندوفسكى

لوكاكو

رياض محرز

لاوتارو مارتينيز

مبابي

ليونيل ميسي

مودريتش

جيرارد مورينو

ماسون مونت

نيمار

بيدرى

سترلينج

لويس سواريز

وستُمنح الجائزة في 29 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات، وجائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 سنة.

وكانت هذه الجائزة قد تم إلغاؤها في العام الماضي بسبب فيروس كورونا وما تركه من آثار مدمرة على كرة القدم على الصعيدين الفني والمادي.

وكان النجم الأرجنتين ليونيل ميسي، أخر المتوجين بالكرة الذهبية للمرة السادسة في عام 2020، كما يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.