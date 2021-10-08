شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس منتخب مصر وجاهزية ملعب برج العرب قبل مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بعض الصور لغرفة ملابس المنتخب الوطني قبل مواجهة ليبيا المصيرية بتصفيات كأس العالم، والمقرر انطلاقها التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب.



غرفة ملابس منتخب مصر (1)



غرفة ملابس منتخب مصر (1)



غرفة ملابس منتخب مصر (2)

كما حرص الاتحاد المصري على استعراض جاهزية ملعب برج العرب لاستقبال القمة العربية بين مصر وليبيا.



ملعب برج العرب 1



ملعب برج العرب

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.

وواجه المنتخب الوطنى نظيره الليبى في 21 مباراة سابقة، 6 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية، ومباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، و6 مباريات ودية بين المنتخبين.

حقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادلات، و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية.