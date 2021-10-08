شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر .. أحاديث جانبية بين طارق حامد وزيزو و رمضان صبحى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر طارق حامد، لاعب منتخب مصر، برفقة أحمد سيد "زيزو" و باهر المحمدى، بينما جاء رمضان صبحى مع أحمد حسن كوكا خلال تواجدهما بملعب برج العرب قبل انطلاق مباراة منتخب مصر أمام ليبيا.

يستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول، بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.