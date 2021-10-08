شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل برج العرب لمواجهة ليبيا فى تصفيات أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب المصرى إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وحرص لاعبو المنتخب والجهاز الفنى على معاينة أرض الملعب فور وصولهم، استعدادًا لخوض عمليات الإحماء قبل اللقاء المرتقب.

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول، بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا. ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من: على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن. وواجه المنتخب الوطنى نظيره الليبى في 21 مباراة سابقة، 6 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية، ومباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، و6 مباريات ودية بين المنتخبين. وحقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادلات، و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية.



منتخب مصر



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (3)



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (4)



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (5)



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (6)



وصول منتخب مصر (1)



وصول منتخب مصر (2)



وصول منتخب مصر (3)



وصول منتخب مصر (4)



وصول منتخب مصر (5)



وصول منتخب مصر (6)



وصول منتخب مصر (7)



وصول منتخب مصر (8)



وصول منتخب مصر (9)



منتخب مصر



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (3)



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (4)



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (5)



ودية الزمالك والاتحاد الليبى (6)



وصول منتخب مصر (1)



وصول منتخب مصر (2)



وصول منتخب مصر (3)



وصول منتخب مصر (4)



وصول منتخب مصر (5)



وصول منتخب مصر (6)



وصول منتخب مصر (7)



وصول منتخب مصر (8)