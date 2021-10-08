شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب مصر يعاينون أرضية ملعب برج العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو منتخب مصر معاينة أرضية ملعب برج العرب فور الوصول وذلك قبل انطلاق اللقاء أمام ليبيا في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ويستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.