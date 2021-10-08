شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب ليبيا يعاينون أرضية استاد برج العرب قبل مواجهة الفراعنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو المنتخب الليبى والجهاز الفنى، على معاينة أرضية استاد برج العرب، قبل مواجهة المنتخب الوطنى، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجل الأهداف كل من على جبر وباسم مرسى، في الوقت الذى أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.

وواجه المنتخب الوطنى نظيره الليبى في 21 مباراة سابقة، 6 مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و 4 مباريات بدورة الألعاب الأفريقية، ومباراة وحيدة بكاس الأمم الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية، و6 مباريات ودية بين المنتخبين.

حقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادلات، و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت لقاءات الفريقين، عندما فاز بها الفراعنة عام 1953 بدورة الألعاب العربية .