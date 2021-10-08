شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت الكويتى يتأهل لنهائى البطولة العربية للسلة بعد الفوز على الزهراء التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكويت الكويتي في التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة رقم 33، التي تقام في مدينة الإسكندرية، وذلك بعد فوزه على فريق الزهراء التونسي بنتيجة 80/83، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على صالة برج العرب.

جاءت المباراة مثيرة بين الطرفين حيث سيطر الزهراء على بداية المباراة، إلا أن عاد الفريق الكويتي سريعًا من الشوط الثاني ونجح في صناعة الفارق.

وشهدت الفترة الأولى تفوق الزهراء التونسي بنتيجة 21/17، وفي الفترة الثانية تفوق الكويت الكويتي بنتيجة 42/33، وفي الفترة الثالثة واصل للكويت تفوقه، حيث تقدم بنتيجة 63/58، بينما الفترة الرابعة جاءت بنتيجة 80/83.

وتقام المباراة النهائية غدًا السبت بين الكويت الكويتي، والفائز من مباراة الاتحاد السكندري والأهلي التي تقام بعد قليل.