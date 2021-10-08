شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يصل معسكر المصرى ببرج العرب ويتابع ودية سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد حمودي الوافد الجديد على صفوف المصري البورسعيدي، والذي تم قيده بقائمة المصري خلال الدقائق الأخيرة التي سبقت غلق باب القيد بفترة الانتقالات الصيفية على حضور المباراة الودية التي جمعت بين المصري وسموحة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لا شيء.

وحظى اللاعب باستقبال حافل من جانب مجلس ادارة المصري برئاسة سمير حلبية ومدير الكرة عبد الحليم علي والجهاز الفني بقيادة معين الشعباني وكذلك لاعبي الفريق الذين حرص حمودي على مصافحتهم جميعًأ عقب نهاية المباراة.

وضم المصري 9 صفقات هذا الصيف هم، أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وأعرب أحمد حمودى، في وقت سابق عن سعادته البالغة بعودته للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها فى وتر أكيليس، وهى الإصابة التى تعرض لها فى شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت خضوعه لبرنامج علاجى طوال الفترة الماضية.

وتابع حمودى تصريحاته، أنه سيبذل قصارى جهده داخل الملعب للعودة لمستواه فى أسرع وقت، متمنيًا أن يحالفه التوفيق فى مشواره المقبل.



أحمد حمودى (1)