شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى البورسعيدى يجتمع مع اللاعبين قبل السفر لأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجتماعًا مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة عبد الحليم علي وذلك للشد من أزر الجميع قبل ملاقاة مضيفه سلطات الموارد الأوغندي في السادس عشر من أكتوبر على ملعب سانت ماري بكمبالا ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية.

شهدت مباراة المصري وسموحة الودية والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لا شيء حضور مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في سمير حلبية رئيس مجلس الإدارة ونائبه محمد الخولي والأعضاء المهندس عدنان حلبية وأحمد عوض وأحمد شملة.

فاز فريق سموحة على نظيره فريق المصري بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، وذلك في ختام المباريات الودية لفريق المصري بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

وضم المصري 9 صفقات هذا الصيف هم، أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

استقر نادى المصرى البورسعيدى على السفر إلى أوغندا لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على رحلتين.

وتراجع مسئولو النادي المصري عن فكرة التعاقد مع طائرة خاصة لسفر الفريق إلى أوغندا، بسبب ارتفاع تكاليفها قياسا بالموارد المالية والظروف التي يعيشها النادي.

وتطير البعثة إلى أوغندا على رحلتين لعدم وجود طيران مباشر إلى الأراضى الأوغندية، فسيضطر الفريق إلى السفر إلى قطر "ترانزيت" قبل التوجه إلى أوغندا.