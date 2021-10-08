شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة تدريبات فنية وخططية بمران الأهلي استعدادًا لبطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش في الجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري.

جاء مران الأهلي اليوم لمدة 90 دقيقة بدأت بخوض تدريبات في الجيم لمدة 30 دقيقة، قبل أن تستكمل بخوض تدريبات فنية وخططية تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام محمد شريف لاعب الفريق في تدريبات الكرة، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات بدنية قوية لثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، قبل أن يخوضوا وحدات تدريبية فنية في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام محمد شريف لاعب الفريق في تدريبات الكرة بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.