شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء الأهلي الجديد يظهر في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كايل سولومون، محلل الأداء الجديد المنضم حديثًا للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، اليوم للمرة الأولى في تدريبات الفريق.

وبدأ سولومون مهام عمله الجديد ضمن أفراد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق المران في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.