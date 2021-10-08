شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخسر من سموحة بهدفين وديًا استعدادًا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على نظيره فريق المصري بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، وذلك في ختام المباريات الودية لفريق المصري بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف لا شيء من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين بعد أداء قوي من جانب لاعبي الفريقين في ظل سيطرة متبادلة على مجريات اللعب ومنطقة المناورات، وفي الشوط الثاني شدد المصري من ضغطه الهجومي في الوقت الذي اعتمد فيه سموحة على الهجمات المرتدة التي نجح من خلالها في احراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز سموحة بهدفين لا شيء.

شهدت المباراة حضور مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس الإدارة ونائبه الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والسادة الأعضاء المهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد عوض والأستاذ أحمد شملة.

مثل المصري خلال الشوط الأول: أحمد مسعود لحراسة المرمى، كريم العراقي ، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، أحمد شديد قناوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي عمرو موسى ، إيزي إيميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي إسلام عطية ، محمد عنتر ، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو

فيما دفع معين الشعباني خلال الشوط الثاني للمباراة بكل من محمد جريندو وحسين رجب وزياد فرج ومحمد شحاته بدلًا من محمد عنتر وأوستين أموتو وإسلام صلاح وأحمد مسعود.