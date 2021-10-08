شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينتظم فى تدريبات الأهلي استعدادًا للحرس الوطنى وفقرات متنوعة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في مران الفريق مساء اليوم.

وأدى الثلاثي تدريبات بدنية متنوعة قبل أن يخوضوا وحدات تدريبية فنية في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.