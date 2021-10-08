مجموعة مصر.. فحص كورونا يؤجل انطلاق مواجهة أنجولا والجابون 90 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

تسبب عدم إجراء منتخب الجابون لفحص فيروس كورونا وفقًا للوائح المعمول بها في تصفيات كأس العالم 2022، بزمن الجائحة في تأجيل المباراة لمدة 90 دقيقة.

وتأخر موعد انطلاق المباراة بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة باختبار فيروس كورونا لمنتخب الجابون، الذي يجب أن يتم تسليم نتيجته إلى حكم ومراقب اللقاء قبل الإنطلاق يتضمن نتيجة كافة العناصر داخل أرض الملعب.

وفقا للتقارير المبدئية فلم يخضع عناصر منتخب الجابون لفحص فيروس كورونا قبل المباراة، وكان لديهم قناعة بإمكانية الاكتفاء بالفحص الذي خضع له الفريق أثناء السفر إلى أنجولا.

وبعد فترة طويلة من التشاور استقر حكم ومراقب المباراة على انطلاقها في تمام السابعة والنصف.