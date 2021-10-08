مران الأهلي.. شريف ينتظم في التدريبات.. وفقرة خاصة لحراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم محمد شريف، في تدريبات الكرة اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة بطل النيجر المقبلة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في مران الفريق مساء اليوم.

وأدى الثلاثي تدريبات بدنية متنوعة قبل أن يخوضوا وحدات تدريبية فنية في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر فريق الأهلي القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر