الزمالك يتعادل وديًا أمام الاتحاد الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام نظيره الاتحاد الليبي، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ الجهاز الفني للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، المباراة بتشكيل مكوّن من:محمد عواد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام ، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، مصطفى فتحي وعمر السعيد.

وتقدم الاتحاد الليبي سريعًا وبالتحديد عقب مرور 7 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه ربيع شادي، فيما كاد يرد الزمالك سريعًا بالتعادل عن طريق لاعبه عمر السعيد الذي أهدر كرة انفرد به بالمرمى.

وعوّض السعيد مع بداية الشوط الثاني فرصة الهدف التي سنحت له في الشوط الأول ليتعادل للزمالك في الدقيقة 50 بعدما وصلته تمريرة من زميله مصطفى فتحي داخل منطقة جزاء الفريق الليبي.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك في الدقيقة 71 عدة تغييرات بالدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي بدلا من عمر السعيد ومحمد أشرف "روقا" ثم دفع بحمدي علاء وسيد نيمار وسيف جعفر بدلاً من إسلام جابر وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره توسكر الكيني، يوم ١٦ أكتوبر الجاري ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.