فرانس فوتبول تعلن قائمة أفضل حراس العالم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة أفضل حراس المرمى لعام 2021 للفوز بجائزة ياشين.

وكشفت "فرانس فوتبول" عن 10 مرشحين فقط يتنافسون على الجائزة، ليتم الإعلان لاحقاً عن الفائز.

وجاءت قائمة الأفضل كالتالي:

جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - إيطاليا)

إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي - البرازيل)

كاسبر شمايكل (ليستر سيتي - الدنمارك)

إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال)

تيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا)

كيلور نافاس (باريس سان جيرمان - كوستاريكا)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)

مانويل نوير (بايرن ميونيخ - ألمانيا)

يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - سلوفينيا)

سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان - سلوفينيا)