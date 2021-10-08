رسميًا.. الإسماعيلي يُعلن ضم "الترهوني" و "شونجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف نادي الإسماعيلي عن ضمه صفقتين دوليتين ليُكمل بها سلسلة التدعيمات لفريقه في الموسم المقبل.

وأعلن الإسماعيلي، عبر بيان مُقتضب صادر عنه اليوم الجمعة، ضم الدولي الليبي محمد الترهوني و الزامبي جاستن شونجا.

وقال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف العام على فريق الكرة بالإسماعيلي، إنه تم بالاتفاق بين مجلس الإدارة واللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة بالتنسيق مع الجهاز الفنى على الصفقات التي ضمها الفريق.

وكان الإسماعيلي قد أنهى مشواره في النسخة المنصرمة بالدوري في المركز 13 برصيد 38 نقطة.