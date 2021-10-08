مصدر لمصراوي: الأهلي يصرف مكافآت الفوز بالعاشرة لفريق الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أنهت إدارة الأهلي إجراءات صرف مكافات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولجميع الموظفين بالقلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي أن إدارة النادي قامت خلال الساعات القليلة الماضية بتحويل مكافات الفوز بدوري الأبطال للحسابات البنكية للاعبين، بجانب راتب شهر سبتمبر.

وقال المصدر إن إدارة النادي أيضاً قامت بصرف مكافأة لكل العاملين والموظفين بالنادي، طبقاً لما تنص عليه اللائحة في الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن إدارة النادي قامت بصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب عبارة عن مكافأة الفوز باللقب.

ويستعد الأهلي لاستهلال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الحرس الوطني يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.