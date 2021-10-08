قائمة 30 لاعب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021..تواجد صلاح ورياض محرز

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أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة مكونة من 30 لاعبًا لجائزة الكرة الذهبية 2021 عشية اليوم، بعد إلغاء جائزة العام الماضي بسبب الوباء العالمي فيروس كورونا، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح و النجم الجزائري رياض محرز كممثلين للاعبين العرب.
وكانت نسخة العام الماضي هي المرة الأولى منذ تأسيسها في عام 1956 التي لم يتم فيها تسليم الجائزة الفردية الأكثر رواجًا في تاريخ كرة القدم.
وضمن القائمة المعلنة من قبل المجلة الفرنسية أسماء عديدة مرشحة للفوز بالجائزة في هذا العام، ابرزها روبرت ليفاندوفسكي و ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجورجينيو وآخرون.
قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021 من قبل فرانس فوتبول
- سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)
- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)
- كريم بنزيمة (ريال مدريد)
- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)
- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)
- جورجيو كيليني (يوفنتوس)
- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)
- روبن دياس (مانشستر سيتي)
- جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)
- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)
- فيل فودين (مانشستر سيتي)
- إرلينج هالاند (دورتموند)
- جورجينيو (تشيلسي)
- هاري كين (توتنهام هوتسبر)
- نجولو كانتي (تشيلسي)
- سايمون كيير (ميلان)
- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)
- روميلو لوكاكو (تشيلسي)
- رياض محرز (مانشستر سيتي)
- لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)
- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)
- لوكا مودريتش (ريال مدريد)
- جيرارد مورينو (فياريال)
- ماسون ماونت (تشيلسي)
- نيمار جونيور (باريس سان جيرمان)
- بيدري (برشلونة)
- محمد صلاح (ليفربول)
- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)
- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)
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