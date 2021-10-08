قائمة 30 لاعب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021..تواجد صلاح ورياض محرز

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة مكونة من 30 لاعبًا لجائزة الكرة الذهبية 2021 عشية اليوم، بعد إلغاء جائزة العام الماضي بسبب الوباء العالمي فيروس كورونا، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح و النجم الجزائري رياض محرز كممثلين للاعبين العرب.

وكانت نسخة العام الماضي هي المرة الأولى منذ تأسيسها في عام 1956 التي لم يتم فيها تسليم الجائزة الفردية الأكثر رواجًا في تاريخ كرة القدم.

وضمن القائمة المعلنة من قبل المجلة الفرنسية أسماء عديدة مرشحة للفوز بالجائزة في هذا العام، ابرزها روبرت ليفاندوفسكي و ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجورجينيو وآخرون.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021 من قبل فرانس فوتبول