مشاهدة مباراة اليوم بين مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة 8 اكتوبر 2021.

تنطلق مباراة اليوم بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يُنقل بث مباشر المباراة على شاشة قناة أون تايم سبورت الأولى بصوت المعلق الرياضي مدحت شلبي، كما تنقل على قناة شركة الرياضة السعودية SSC الثالثة بصوت المعلق السعودي حمد العنزي، والقناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع يوتيوب.

يتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 6 نقاط من فوزين حققهما على الجابون وأنجولا في أول جولتين، وتأتي مصر ثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل أمام نفس الفريقين، لكن تحت قيادة المدرب الوطني حسام البدري الذي أقيل من منصبه بسبب سوء الأداء.

وتولى المدرب البرتغالي المخضرم «كارلوس كيروش» مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري في منتصف شهر سبتمبر الماضي، واستطاع تحقيق الفوز على ليبيريا بهدفين دون رد في أول مباراة ودية يخوضها بعد توليه المنصب.

إلتقى المنتخبان المصري والليبي في العديد من التظاهرات والمناسبات منذ عام 1953 حتى 2016، وانتهى أول لقاء بين الفريقين بفوز كاسح لمنتخب مصر بنتيجة 2/10 ضمن بطولة الألعاب العربية 53.

ولعبت مصر ضد ليبيا من قبل في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2006، وذلك خلال عامي 2004 و2005، وانتهى اللقاء الأول بفوز تاريخي لليبيا بهدفين لنادر كارة وأحمد سعد مقابل هدف سجله عمرو زكي، وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا لصانع ألعاب الهلال السعودي السابق طارق التائب.

وفي لقاء الإياب على الأراضي المصرية، رد الفراعنة الصاع صاعين وانتصروا بنتيجة 1/4، وسجل أحمد حسام ميدو وعماد متعب (هدفان) وأحمد حسن، وتكفل عثمان الفرجاني بتسجيل هدف أحفاد عمر المختار.

ويرجع آخر لقاء بين مصر وليبيا إلى يوم 29 يناير 2016، في مباراة ودية انتهت لصالح مصر بهدفين دون رد سجلهما علي جبر وباسم مرسي، وشهد اللقاء إهدار مؤمن زكريا لركلة جزاء.

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